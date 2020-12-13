Мнение: бедный Йорик

13.12.2020, 18:32, Разное

или что такое не везет и как с этим бороться?

Вот назначил человек своих товарищей в Верховный Суд страны и посадил своих чаек в прокурорские кресла, и потратил сотни миллионов на своё переизбрание, несмотря на придуманный китайскими демократами коронавирус…

И всё впустую.

Согласно президенту судьи Верхового Суда, отказав в рассмотрении дела, не проявили ни мудрости, ни храбрости….Пардон, а зачем же ты их туда назначал?

На самом же деле ситуация проста как апельсин – Трамп проиграл выборы 2020 так же честно как выиграл 2016, просто как дерьмовый человек по натуре, не может этого признать и не будет этого признавать, даже когда его пинками выгонят из Белого Дома.

Что же до судей и федеральных прокуроров, то они не собираются рисковать своим именем и какой ни на есть репутацией из-за сегодняшнего президента. Сегодня один, а завтра другой.

Это не Кремляндия, где твоё место у кормушки определяется трампом по имени Вова.