 

США решили вакцинировать от коронавируса 100 млн человек в 2021 году

13.12.2020, 18:22, Новости дня

Власти Соединенных Штатов намерены вакцинировать 100 млн человек в первом квартале 2021 года, рассказал американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, участвующих в государственной программе «Невероятная скорость».

«Мы бы провели вакцинацию 100 млн человек к завершению первого квартала 2021 года», – передает слова иммунолога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Как сообщил ученый, в этом месяце американцам планируется предоставить 40 млн доз вакцины, в январе – от 50 до 80 млн.

Ранее профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Вакцина уже получила лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США.

В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

Тем временем число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 16 млн человек, из них умерли почти 300 тыс. вирус-положительных пациентов.



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