Вдоль границ России создадут 500-километровую зону стратегического бездорожья

13.12.2020, 18:03, Разное

Министерство обороны представило проект инновационной оборонительной системы под кодовым названием «Сусанин». Основу системы составит сеть препятствий по типу грунтовых дорог, составляющих пояс стратегической обороны глубиной до 500 километров. В систему войдут как дороги регионального значения, так и федеральные трассы, частично лишённые дорожного покрытия. Главными достоинствами зоны стратегического бездорожья, по словам военных экспертов, являются «доступность и постоянная боевая готовность».

«Система стратегического бездорожья — это исключительно русское ноу-хау, не имеющее аналогов. Нигде в мире больше нет столь большого количества километров дорог без покрытия, создающих непреодолимое препятствие для врага. Собственно говоря, мы не изобрели ничего нового, а просто воспользовались традициями, заложенными прадедами. Русская грязь останавливала и Наполеона, и Гитлера, а русский мороз их уничтожал. Можно считать, что мы применяем экологически чистый вид оружия. Это сейчас как раз в тренде», — прокомментировал новинку полковник Виктор Жмышенко.

Особый упор будет сделан на областях, граничащих со странами Европы. В таких регионах требования к размеру выбоин и стратегических луж будут особенно высокими.

«В западных областях России очень хорошие условия для стратегического бездорожья. Особенно выделяются Псковская и Смоленская области, которые контролируют потенциально опасное эстонско-латвийское направление. Там уже функционирует практически готовая система оборонительного бездорожья, которую нужно лишь немного подкорректировать. Думаю, эта задача по силам местным властям», — рассказал военный эксперт.