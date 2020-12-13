“Терпения вам”: Лукашенко запугивает Путина

13.12.2020, 18:00, Разное

Александр Лукашенко назвал слабые стороны каждой страны и обратился к Владимиру Путину. Главный политический деятель России не стал отказываться от участия, по всей видимости, в одном из последних в этом году онлайн-саммитов.

Участники собрания подняли сразу несколько насущных вопросов: лидеры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении вновь говорили о бушующей пандемии коронавируса и порожденных ею проблемах. Стоит отметить, что Александр Лукашенко был предельно честен со своими коллегами. Он был вынужден признать, что в этом году не все намеченные планы удалось реализовать.

С грохотом провалилась инициатива самого политика, призванная ограничить появление новых барьеров во взаимной торговле. Более того, принятие документа, узаконившего наличие лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в очередной раз перешло на следующий год. Похоже, что инициативу придется проталкивать уже не Минску, а Нурсултану.

По словам Александра Лукашенко, экономическая повестка – это последнее, о чем сейчас стоит думать. Примечательно, что в своих коллегах по ЕАЭС он видел “товарищей по несчастью”. Об этом свидетельствует активная позиция Александра Григорьевича: политический деятель стремился предупредить об угрожающей опасности каждого оппонента.

Президент Белоруссии добавил, что остро ощущает все проблемы Российской Федерации. Он уверен, что на Россию нацелено “острие атак” из-за границы. Именно поэтому политик пожелал Владимиру Путину нескончаемого терпения.

“Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. Куда от этого деться? Поэтому терпения вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали”, – повторял Лукашенко.