 

Стас Садальский: «Людмила Иванова пророчила Валентину Гафту немощную старость»

13.12.2020, 17:58, Разное

Стас Садальский после ухода Валентина Гафта, который скончался вчера, 12 декабря, пояснил в микроблоге Instagram печальную историю, которая оказалась пророческой. Во время съемок киноленты «Небеса обетованные» актриса Людмила Иванова случайно предсказала немощную старость не только себе, но и своему коллеге.
По словам актера, на съемочной площадке у Эльдара Рязанова Валентин Гафт играл предводителя нищих, а Людмила Иванова обезумевшую старуху, которая была окружена кошками. Один из котов по кличке Иннокентий привлек внимание всех артистов, так как он был тихим, старым и облезлым. Он пригрелся у актрисы на груди, а когда щелкнула кинохлопушка, он «обделался Милочке на плечо». Как вспомнил Стас Садальский, актриса рассмеялась, а ее партнер поморщился со словами «фу, какая гадость». В ответ на это Людмила Иванова сказала Валентину Гафту, что еще не известно, какими они будут в старости.

Стас Садальский отметил, что слова его коллеги действительно оказались пророческими и в конце жизни звезды картины «Небеса обетованные» были немощными и прикованными к инвалидным креслам. Однако артист рад, что сознание у легендарных актеров оставалось ясным до последнего, и что ушли они достойно, рядом с родными людьми. Он пожелал Валентину Гафту «легкого полета в небеса». Поклонники выразили благодарность Стасу Садальскому за такой рассказ о любимых артистах и посетовали, что «уходит легендарная эпоха, замены которой нет».



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