 

Мужчина повалил ханукию в центре Киева, полиция взялась за инцидент

13.12.2020, 17:31, Новости дня

В Киеве на Контрактовой площади мужчина повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10-го до 18 декабря.

Видео инцидента разместила в Telegram-канале 11 декабря Объединенная еврейская община Украины.

“Житель Киева Андрей Рачок сообщил, что таким способом показывает пример, “каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупацией территорий, геноцидом”, повалил ханукию, а затем заявил: “Украинцы, мы – сила, жидам – могила”, – рассказали в общине.

Видеозапись процесса Рачок опубликовал на своей странице в Facebook 10 декабря в 15.05, но спустя несколько часов он опубликовал извлечение из Единого реестра досудебных расследований Украины с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), добавили в организации.

Мужчина попытался повалить ханукию второй раз днем 11 декабря, но у него ничего не получилось, поскольку ее прикрепили к плитке.

Еврейская община расценила такие действия, как акт антисемитизма и планирует обратиться в полицию с просьбой возбудить дело по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции проверила место происшествия, рассказали 12 декабря в киевском управлении Нацполиции Украины.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

“Личность правонарушителя оперативно установлена. Это 36-летний местный житель. […] Полиция жестко и мгновенно реагирует в рамках действующего законодательства на какие-либо проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам”, – сказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Контроль неустойчивый, и его легко потерять — WSJ об уроках новой вспышки коронавируса в Европе

18.09 / В Белоруссии протестующие начали намеренно портить деньги

12.08 / Россиян заподозрили в участии в массовых беспорядках в Белоруссии

17.07 / В США зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

03.08 / Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин стал замдиректора ФСИН

26.09 / Задержан второй подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

15.07 / Трамп: Евросоюз был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты

06.12 / Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

11.08 / Минздрав назвал срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки

17.08 / Меркель запланировала обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска