В Беларуси 126 день протестов. Силовики задержали целый класс школьников

13.12.2020, 17:46, Новости дня

13 декабря жители Минска и других белорусских городов вышли на мирные акции протеста, люди стихийно собирались в колонны, сообщил портал TUT.by.

По информации журналистов, в 126 день протестов минчане собирались в своих районах и шли колонной. В Минске утром были замечены водометы.

В Смолевичах силовики задержали учеников 11 класса местной гимназии, которые возвращались с репетиции выпускного вальса по центральной улице города. Об этом сообщила Анна Северинец, бывшая учительница Смолевичской гимназии в Faceboоk.

– Мальчиков посадили за решетку, девочек – на скамейках, привезли в полицейский участок, велели [стать] лицом к стене. Слава Богу, женщина в отделе полиции очень удивилась и спросила: “Зачем вы сюда детей привели?” И их отпустили, – написала учительница.

“Радыё Свабода” сообщило о задержании корреспондента телеканала “Белсат” Стаса Ивашкевича.

Правозащитный центр “Весна” сообщил о более 100 задержанных участниках воскресных акций. Большинство задержаний произошло в Минске, есть задержанные в Бресте, Смолевичах и Боровлянах.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.