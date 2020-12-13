Собянин исключил запрет продажи алкоголя на Новый год

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13.12.2020, 17:28, Новости дня

Власти Москвы не будут вводить ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники. Как показывает мировой опыт, это может спровоцировать повальное пьянство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В мире вообще богатый опыт введения сухих законов. Как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом», – цитирует Собянина РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия».

Ранее мэр сообщил, что в новогодние праздники в Москве не будут вводиться ограничения на встречи и комендантские часы.



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