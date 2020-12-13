 

В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

13.12.2020, 17:28, Новости дня

В Чечне в пятый раз за сутки произошло землетрясение, зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16.36 мск 13 декабря на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 баллов. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе», – сообщили в региональном МЧС, передает РИА «Новости».

Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации из районов. Сведений о каких-либо последствиях подземных толчков не поступало.

В воскресенье первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне в 00.30 мск и продолжалось несколько секунд. Жители многоквартирных домов отчетливо ощутили толчки, в квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались. В 14.40 они повторились с силой 4,1 балла, затем в 15.08 произошло землетрясение магнитудой 3,1, в 16.05 – магнитудой 3,8 балла.



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