Врач развеял популярные мифы о несовместимости продуктов

13.12.2020, 17:04, Разное

Врач Константин Спахов развеял популярные мифы, которые касаются несовместимости продуктов. Многие уверены, что нельзя запивать соленые огурцы молоком, чтобы не получить кишечное расстройство.

Гастроэнтеролог назвал сочетание вышеназванных продуктов не очень вкусным, но отметил, что они не приносят никакого вреда здоровья. На Западе называют «русским» суп из сельди на молоке. Если говорить о мясе с картофелем, то оно не вызывает «брожение» в желудке. В то же калорийность блюда очень высокое, поэтому является не очень полезным.

Еще один миф заключается в том, что кислота, присутствующая в помидорах, мешает усваиваться полезным компонентам спагетти или же картофеля. Крахмал, в свою очередь, выполняет аналогичные функции. Врач опроверг эти сведения и заявил, что в организме человека вырабатываются ферменты для одновременного расщепления углеводов, жиров и белков.

Распространено мнение, что нельзя делать салат из огурцов и помидоров. В первых присутствует аскорбиназа, разрушающая витамин С. Если вышеназванные овощи посредством блендера размельчить и оставить надолго, такая ситуация действительно случится. В салате данная химическая реакция не произойдет.

Доктор не согласился с тем, что, употребляя только пиво, нельзя заболеть алкоголизмом. Считается, что его невозможно выпить много из-за того, что объем желудка является небольшим. По словам врача, твердая пища в организме задерживается дольше, а пиво покидает его быстро. К тому же объем желудка многих людей является довольно большим.