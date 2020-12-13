OnePlus 9 5G появился на больших живых фото за четыре месяца до анонса

13.12.2020, 17:04, Разное

В Сети появились первые большие фото OnePlus 9 5G. При этом официальный анонс устройства состоится только через четыре месяца.

В интернете появилась информация о грядущей новинке от одного из премиальных технобрендов. Через четыре месяца должна состояться официальная презентация смартфона OnePlus 9 5G. Однако уже сейчас можно оценить его некоторые технические данные и внешние особенности. Инсайд-блогер Leakspinner обнародовал большие живые фото устройства. Согласно его данным, аппарат, выход которого запланирован на март 2021 года, будет обладать эффективным дизайном и интересными характеристиками. Эксперты отмечают, что девайс, изображения которого появились в Сети, является пока только прототипом будущего флагмана.

В OnePlus 9 5G внимание многих привлекли в первую очередь фото-видео-датчики. В вертикально ориентированном блоке основной камеры размещено три объектива круглой формы и вспышка. При этом два из них достаточно крупных размеров, что выделяет смартфон среди товаров конкурентных брендов. Фронтальный сенсор расположен в вырезе дисплея в верхнем левом углу. Сам экран в аппарате 6,55-дюймовый с разрешением 2400 х 1080 пикселей и поддерживает частоту обновления изображения в 120 Герц. Пока не известно, какой именно процессор установят в OnePlus 9 5G, но дополнять его будет как минимум 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Флэш-накопитель устройства получит вместительность от 128 гигабайт, а работать гаджет может на одиннадцатой версии операционной системы Android 11.

Также специалисты индустрии мобильных технологий сообщают, что вместе с основной моделью OnePlus 9 5G на рынок выведут также Pro-модификацию и версию OnePlus 9E. Стоит отметить, что «утекшие» в интернет сведения о флагманах 2021 года от китайского производителя считается достаточно достоверными. Этому способствует высокий рейтинг его материалов, порядка 80% из которых ранее подтверждались.