Любовь Успенская рассказала о приобретении люксового авто за 50 млн рублей

13.12.2020, 17:04, Разное

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Любовь Успенская рассказала, что она приобрела люксовое авто. Rolls-Royce Phantom обошелся королеве шансона в 50 миллионов рублей.

Любовь Успенская призналась, что не любит, когда приходится себе в чем-то отказывать. Знаменитость уверена, что «не нужно даже начинать веселиться, если это будет не до утра». Например, во время карантина артистка много времени проводила со своими друзьями и иногда они расходились домой в пять утра. Королева шансона была рада, что она может отдохнуть и не нужно рано вставать, чтобы успеть на поезд или самолет.

Исполнительница пояснила на телеканале НТВ, что активно пользуется своим автопарком, но пришла к выводу, что «надо как-то расти», поэтому певица остановила свой выбор на автомобиле люксового бренда Rolls-Royce.

Ранее Любовь Успенская прокомментировала скандальную ситуацию, которая произошла между ней и дочерью Татьяной Плаксиной. Наследница звезды публично ругалась с матерью и посещала различные ток-шоу, обвиняя ее в истязаниях, а после этого она уехала в США. Певица считает, что у Татьяны Плаксиной нарушилась психика, когда она была у перуанских шаманов и попробовала большую дозу наркотических препаратов. Дочь не хочет общаться со знаменитой матерью.