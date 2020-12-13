 

Лувр выставил на торги “свидание” со знаменитой “Мона Лизой”. Впервые за полвека ее можно будет увидеть без стекла

13.12.2020, 16:52, Новости дня

Парижский музей Лувр выставил на аукцион возможность увидеть знаменитую картину “Джоконда” или “Мона Лиза” без защитного стекла. Соответствующий лот опубликован на сайте аукционного дома Christie’s.

Как отметили в Christie’s, ежегодно “Мону Лизу” ненадолго отцепляют от стены музея и достают из-под стекла. Это делается для того, чтобы проверить целостность картины.

Вместе с победителем аукциона на осмотре картины будет присутствовать также президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Изначальная стоимость лота была €10 тыс. (338 тыс. грн). По состоянию на 13 декабря максимальная ставка составляет €35 тыс. (1,2 млн грн). До окончания аукциона осталось два дня.

“Мона Лиза” постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на нее серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в нее камень, повредив краску. С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически ее осматривают.

Картина “Мона Лиза” кисти итальянского художника Леонардо да Винчи является одним из самых известных произведений искусства. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, написана между 1503 и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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