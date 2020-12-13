 

“Многие верующие просто не примут”. В РПЦ отказались использовать одноразовые ложечки для причастия

13.12.2020, 16:52, Новости дня

Русская православная церковь (РПЦ) несмотря на пандемию COVID-19 не будет заменять обычные ложки (лжицы) для причастия на одноразовые. Об этом в эфире телеканала “Россия-24” сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

“Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось”, – заявил Иларион.

Он объяснил, что отказ от одноразовых ложек, скорее всего, связан с тем, что церкви “не могут предсказать, сколько будет причастников в каждый конкретный день”. Он также подчеркнул, что есть вопрос утилизации этих одноразовых ложек.

“Есть еще такая тема, что многие верующие просто не примут такое нововведение”, – добавил священник.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в России по состоянию на 13 декабря подтвердили почти 2,7 млн случаев заболевания, умерло от COVID-19 почти 47 тыс. человек.

Россия находится на четвертом месте в мире по масштабу распространения болезни, перед ней – США, Индия и Бразилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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