Власти ЯНАО объявили 31 декабря выходным для чиновников

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13.12.2020, 16:34, Новости дня

В Ямало-Ненецкого автономного округа 31 декабря решено сделать выходным днем для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, рассказали в правительстве округа.

«Это решение касается органов госвласти и муниципального самоуправления. Остальным организациям рекомендовано поступить так же. Документ будет в ближайшее время», – передает сообщение правительства РИА «Новости».

Как рассказал глава региона Дмитрий Артюхов, со стороны жителей округа поступило много запросов с просьбой объявить последний день 2020 года выходным. Он пояснил, что вместо 31 декабря рабочей будет ближайшая субботу, 19 декабря.

«Надеюсь, многие организации присоединятся и сделают то же самое в своих коллективах», – сказал Артюхов.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области, Костромской области и Татарстане. Затем нерабочим днем 31 декабря объявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Тем временем губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал популизмом объявление 31 декабря выходным.



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