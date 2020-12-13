 

Трамп заявил о продолжении судебных тяжб по выборам в США

13.12.2020, 16:34, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит судебные тяжбы по нарушениям на президентских выборах в США, его команда пытается ускорить рассмотрение дел о возможных фальсификациях.

«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел [по отдельным штатам]. <…> Мы будем ускорять [их рассмотрение], как только можем, <…> у нас в распоряжении очень мало времени», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, добавив, что «беспокоится о том, что [к власти придет] нелегитимный президент». приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.



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