Названа причина смерти Хорошевцева

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13.12.2020, 16:34, Новости дня

Народный артист РФ Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса, сообщила его вдова Елена Стружкина.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. <…> У него масса заболеваний», – цитирует ТАСС Стружкину.

Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося диктора.

Хорошевцев – народный артист России, актер, диктор протокольных мероприятий президента России, телеведущий, профессор факультета искусств МГУ. С 1968-го он был режиссером Всесоюзного радио. Совместно с Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные празднику 1 Мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции, во время праздничных демонстраций на Красной площади зачитывал лозунги и призывы ЦК КПСС, сопровождая их громогласным «ура!». Хорошевцев работал диктором протокольных мероприятий президента РФ при Владимире Путине (2000–2008, с 2012 года) и Дмитрии Медведеве (2008–2012).



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