 

В Кремле раскрыли планы Путина на Новый год

13.12.2020, 16:12, Разное

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства отметит праздник традиционно – в кругу родных и близких людей. Где именно Владимир Путин встретит 2021 год, пока неизвестно.

Пресс-секретарь также сообщил, что полноценно президент не отдыхает в новогодние праздники. “Но, может быть, как-то дух переведет”, – сказал Песков в эфире программы “Опасный вирус. Первый год” на канале “Россия 1”.

Отметим, что этой осенью на страну обрушилась новая волна коронавируса. Общее число заразившихся на сегодня составляет 2,6 миллиона. Всего выздоровели 2,1 миллиона граждан, скончались 46 тысяч человек.

Глава государства тщательно оберегает личную жизнь. В одном из интервью Владимир Путин обратил внимание, что открыто говорить о членах семьи принято на Западе. Такую ситуацию он сравнил с театром.

Президент объяснил, что не обсуждает родных из соображений безопасности. “У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному”, – подчеркнул политик.

Напомним, что в браке с Людмилой Шкребневой у Владимира Путина родились две дочери – Мария и Екатерина. Недавно стало известно, что у президента России есть внуки, в которых он души не чает.



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