Александр Мясников предупредил о смертельной опасности выдавливания прыщей

13.12.2020, 16:10, Разное

Александр Мясников предупредил о смертельной опасности, которую несет в себе выдавливание прыщей. Врач подчеркнул, из-за таких действий может активизироваться золотистый стафилококк.

Александр Мясников отметил, абсолютный запрет на выдавливание прыщей является прописной истиной медицины. Врач вспомнил случай, когда эта пагубная привычка привела к летальному исходу. Так, пианист Александр Скрябин выдавил на губе прыщ, из-за чего у него развился сепсис, повлекший через неделю смерть пациента. По словам телеведущего, запрет на выдавливание прыщей возник из-за золотистого стафилококка, носителями которого являются примерно 30% людей. До наступления определенного момента он никак не проявляет себя в организме, однако после выдавливания прыща может начать распространяться по соседним тканям. Александр Мясников подчеркнул, в борьбе с золотистым стафилококком могут не помочь даже антибиотики, поскольку бактерии характеризуются способностью вырабатывать устойчивость к медицинским препаратам, что снижает эффективность лекарств. Ситуация усугубляется массовым приемом россиянами антибиотиков по любому поводу без назначения доктора.

Телеведущий также призвал не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к медикам, и не использовать чужую косметику, передает «iREACTOR».