 

Аналитик The National Interest рассказал о «танке из ада» российской армии

13.12.2020, 16:10, Разное

The National Interest разместило на своих страницах статью об одной из российских боевых бронемашин. Аналитик американского издания назвал Т-90 настоящим «танком из ада» российской армии.
Бронемашина была создана отечественными военными инженерами на основе ранее выпущеных Т-72 и Т-80. Сейчас российский танк эксперты называют лучшем на планете. По утверждению Калеба Ларсона, специалиста по вооружениям, написавшим статью о Т-90, у конструкторов из РФ есть своя особенность. Они не строят новые модели с нуля, а модернизируют ранее выпущеные орудия и технику. По такому принципу построен и Т-90, в котором узнается приземистость, присущая боевым машинам Второй мировой войны.

Благодаря указанной черте, этот основной танк компактен и менее заметен на поле боя. В транспортном средстве есть также автомат заряжания, позволяющий сокращать численность экипажа до трёх человек вместо обычных четырех. Кроме того, впечатлила американского эксперта мощь брони и система активной защиты танка, делающая его для большинства противотанковых ракет и снарядов практически неуязвимым.

Завершает картину преимуществ российской бронемашины ее стоимость. В отличие от многих дорогих, но менее прочных и практичных западных аналогов, «танк из ада» стоит не более 3,5 миллиона долларов США. Именно это, как отмечает «Инфореактор», и сделало Т-90 одним из самых популярных в мире.



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