Шаман Елена Батыр раскрыла секрет теплых отношений Нюши и Егора Крида

13.12.2020, 16:10, Разное

Потомственный шаман Елена Батыр раскрыла секрет хороших отношений Егора Крида и Нюши. Также эксперт высказала свое мнение о шансах артистов на совместное будущее.

Романтические отношения Егора Крида и Нюши длились на протяжении нескольких лет, причем изначально артисты их тщательно скрывали. В начале романа певцу было всего 19 лет, а его возлюбленной, уже прочно обосновавшейся на сцене, – 23 года. Нюша призналась, они с Кридом расстались из-за разных взглядов на жизнь и будущее. Елена Батыр рассказала, у экс-возлюбленных разные судьбы. При таком варианте людям трудно сохранить союз. Кроме того, у Нюши и Крида отсутствует знак семьи, великой любви между артистами в данный момент нет, однако они очень хорошо интуитивно понимают друг друга, благодаря чему могут коммуницировать, создавать совместные проекты и даже играть свадьбу на камеру.

Потомственный шаман подчеркивает, общение артистов в конечном итоге заходит в тупик, а их общий клип не о чувствах. Несмотря на странность и неопределенность партнерства Крида и Нюши, они в будущем могут участвовать и в других общих проектах.

По мнению шамана, причиной окончания романа артистов стало подавление Нюшей своего избранника, однако это не исключает возможности воссоединения пары в будущем, пишет «Слово и Дело».