 

В Китае спасатели используют дрон с огнеметом, чтобы бороться с шершнями. Видео

13.12.2020, 15:58, Новости дня

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Видео: South China Morning Post / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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