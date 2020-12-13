В Китае спасатели используют дрон с огнеметом, чтобы бороться с шершнями. Видео
13.12.2020, 15:58, Новости дня
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Видео: South China Morning Post / YouTube
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13.12.2020, 15:58, Новости дня
видео
Видео: South China Morning Post / YouTube
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет
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