“Нам пошел на пользу карантин”. Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
13.12.2020, 15:58, Новости дня
Российский музыкант и лидер группы “Лнинград” Сергей Шнуров объявил в своем Instagram, что в третий раз станет отцом. Сделал он это уже традиционно – в стихах.
“С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и ден,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой”, – так подписал Шнуров короткое видео с женой Ольгой Абрамовой.
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Друг Шнурова и его экс-коллега по группе “Ленинград” Стас Барецкий в комментарии “Комсомольской правде” подтвердил, что семья ждет пополнение. По его словам, Абрамова забеременела еще несколько месяцев назад.
В конце мая 2018 года Шнуров заявил, что разводится с женой Матильдой, с которой жил с 2010 года. Детей у пары не было. Матильда Шнурова была третьей женой музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон.
Барецкий в августе говорил, что вскоре все узнают о новых отношениях Шнурова. В октябре 2018 года Шнуров в стихотворной форме заявил, что женился.
Издание “78” писало, что Сергей Шнуров женился на светской львице Ольге Абрамовой. Пара оформила отношения тайно.
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