 

Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 не дает абсолютной защиты

13.12.2020, 15:40, Новости дня

Ни одна вакцина против коронавируса не дает абсолютной защиты от вируса, сказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», – сказал Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По словам гендиректора центра «Вектор», разработавшего вакцину «Эпиваккорона», Рината Максютова, от повторного заражения коронавирусом никто не защищен, даже переболевшие.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.



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