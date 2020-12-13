Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

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13.12.2020, 15:40, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося российского актера, диктора Евгения Хорошевцева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, «голосом» Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого Юрия Левитана.

Хорошевцев – народный артист России, актер, диктор протокольных мероприятий президента России, телеведущий, профессор факультета искусств МГУ.

С 1968 он был режиссером Всесоюзного радио. Совместно с Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные празднику 1 мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции, во время праздничных демонстраций на Красной площади зачитывал лозунги и призывы ЦК КПСС, сопровождая их громогласным «Ура!».

Хорошевцев работал диктором протокольных мероприятий президента РФ при Владимире Путине (2000—2008, с 2012 года) и Дмитрии Медведеве (2008—2012).



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