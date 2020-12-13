Благодарные итальянцы открыли первый в стране памятник Путину

13.12.2020, 15:37, Разное

В итальянском городке Римини в провинции Эмилия-Романья открылся первый в стране и Евросоюзе памятник Президенту России Владимиру Путину. Как отмечает мэрия города, таким образом она удовлетворила требование граждан, просивших увековечить на центральной площади города Тре Мартири именно российского лидера, а не кинорежиссёра Федерико Феллини, который родился в Римини.

«В своих обращениях жители Римини отмечали ту помощь, которую оказала Россия Италии в борьбе с COVID-19. Мы прекрасно помним, как отряды российских военных дезинфицировали весь город. После их мужественных действий число заражений у нас снизилось на 1,3 %. Также горожане всегда с симпатией относились к Путину. Он сильный лидер, превративший Россию из отсталого ельцинского государства в страну, играющую основную роль в геополитике», — рассказал мэр города Гвидо Аньези.

Над бронзовым памятником российскому президенту скульптор Марио Марчинелли трудился 6 месяцев. Мастер говорит, что неоднократно посещал Россию и проникся большой любовью к стране и уважением к Путину, поэтому старался изобразить его максимально величественным, похожим на римского императора.

«Я помню, попал в Москву на какой-то праздник. Это был День народного единства. Вся страна гуляла, на Красной площади был концерт и множество флагов. Настоящая красота, мне рассказали, что в этот день из Москвы выгнали всех поляков, вот бы и в Италии настал день, когда мы их выгоним. Я решил изобразить Путина в виде императора-полководца, мудро ведущего Россию уже не один десяток лет. Если бы в Италии был такой национальный лидер, можно было бы отменить выборы», — заявил Марчинелли.

На открытие памятника Путину пришло более 15 тысяч человек, среди них было много пожилых людей, которые несли Путину цветы. Некоторые итальянцы целовали монумент и молились за здоровье российского лидера.