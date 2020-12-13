 

Верховный суд США отклонил иск Техаса по выборам

13.12.2020, 15:18, Разное

От лица всего Техаса Кен Пакстон выступил с иском к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Генпрокурор выдвинул предположение, что при проведении выборов в этих штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки бюллетеней. В частности, речь идет о голосах, отданных по почте.

Сами штаты входили в список так называемых колеблющихся, и в них велась ожесточенная борьба за лидерство между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Победу в итоге одержал кандидат от демократов. Это принесло ему более 60 голосов выборщиков, что, в конечном счете, и обеспечило решающее большинство.

Если эти результаты удалось бы оспорить, то это фактически поставило бы под вопрос будущие перспективы Джозефа Байдена. Однако Верховный суд США иск штата Техас отклонил. “Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы”, – объяснили в ведомстве.

Примечательно, что точку зрения генерального прокурора Техаса подержал сам Дональд Трамп, а также официальные представители еще 18 штатов. Впрочем, юристы, даже республиканских взглядов, заранее предсказывали отсутствие перспектив у подобного иска.



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