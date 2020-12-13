 

Игорь Верник провел время на сеновале в компании пяти женщин

13.12.2020, 15:16, Разное

Игорь Верник заинтриговал свои поклонников необычным снимком, на котором он запечатлен на сеновале в компании пяти женщин разных возрастов. Актер опубликовал фотографию в микроблоге Instagram, оставив интригующую надпись.
По словам телеведущего, он «проснулся от того, что ему приснилось». При этом Игорь Верник не объяснил поклонникам, кто эти женщины и что именно они делали вместе с ним на сеновале. Скорее всего, это фото было сделано во время какого-то съемочного процесса. Фолловеры и звездные коллеги оценили не только снимок, но и юмор знаменитости. В комментариях они написали, что это «малинник в стогу» и напомнили Игорю Вернику, что у снов есть свойство сбываться. По мнению фолловеров, артист «даже на сеновале выглядит шедеврально».

Более десяти лет Игорь Верник находится в статусе главного холостяка. Вторая супруга подарила ему сына Григория, которому на данный момент уже 21 год. После расторжения брака бывшая жена родила актеру дочь Веронику. На данный момент сердце звезды театра и кино свободно. Игорю Вернику часто приписывают романы со звездными коллегами. Например, недавно в Сети начали говорить об его отношениях со звездой «Содержанок» Дарьей Мороз.



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