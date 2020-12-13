Режиссер Юрий Грымов рассказал, как помог Алсу стать знаменитой

13.12.2020, 15:16, Разное

Юрий Грымов рассказал, как Алсу стала знаменитой. По словам режиссера, известного своим талантом еще с начала 90-х годов, помочь будущей певице стать звездой попросил ее отец.

Юрий Грымов поделился, бизнесмен Ралиф Сафин обратился к нему с просьбой сделать его дочь знаменитой артисткой. Поскольку режиссеру была интересна такая идея, он согласился. Продюсер тщательно продумывал образ Алсу, показывая ее как трогательную, нежную и романтическую исполнительницу. Клипы «Зимний сон» и «Иногда» напоминали маленькие фильмы и надолго запомнились зрителям. Режиссер привлекал для съемок профессиональных актеров и своих друзей, поскольку имел возможность оказать им финансовую поддержку. Юрий Грымов подчеркнул, Алсу ни разу за весь период сотрудничества не поблагодарила его за проделанную работу, однако, несмотря на то, что ему было неприятно такое поведение своей подопечной, он не стал нарушать договоренности с отцом артистки. Режиссер предположил, в то время она была совсем юной девочкой, которая до конца не осознавала всего происходящего, и ему было даже немножко жаль ее.

Продюсер также поделился, это именно он придумал имидж с жабрами для Витаса, благодаря которому артист обрел популярность.