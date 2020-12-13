Новая ведущая «ДНК» Анна Казючиц мысленно разговаривает с умершим Александром Котловым

13.12.2020, 15:16, Разное

Новой ведущей программы «ДНК» на телеканале НТВ стала Анна Казючиц. 37—летняя актриса призналась, что съемки пока даются очень тяжело, поэтому она мысленно разговаривает с трагически погибшим коллегой Александром Котловым.

По словам Анны Казючиц, роль телеведущей совсем другая, так как необходимо услышать человека, который пришел на программу и постараться ему помочь. Артистка настолько волновалась, что у нее «руки тряслись». Она ничего не могла с собой поделать и призывала саму себя успокоиться. Анна Казючиц в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала, что преодолеть волнение на площадке ей помогли коллеги. К ней «относились по-человечески», найдя точные слова.

Новая ведущая надеется, что Александр Котловой не выступал бы против ее предложенной кандидатуры. Она даже мысленно разговаривала с ним, надеясь, что погибший коллега присутствует в студии, и просила у него поддержки. Ранее актриса была на программе «ДНК» только в качестве эксперта. На следующей неделе в эфир выйдут выпуски с ее участием. 37-летняя артистка призналась, что «уже не может жить без запаха и воздуха закулисья». Она всегда мечтала, чтобы зрители смотрели на нее «с замиранием сердца». На данный момент Анна Казючиц считает, что ее актерская карьера складывается достаточно удачно. Она снялась более чем в 80 сериалах и кинолентах.