Без Идеологии не жить?

13.12.2020, 15:02, Разное

И снова здравствуйте.

На сей раз попробуем очень сжато и коротко пробежаться по вопросу необходимости Идеологии в жизни современного общества.

Идеология сформировалась естественным путём как интерпретация Целей и Задач определённой общественной группы, выраженная через всеобщее благо.

Да, да, тот самый принцип — что хорошо для нашей группы, для вас будет вообще зашибись*. Так что присоединяйтесь к нам своей поддержкой.

Ну и реализация фильтра свой-чужой здесь выступает мощным фактором.

Поэтому то наличие общей руководящей интерпретации Задач и Целей — неотъемлемое свойство системы политических партий.

Сам термин политика(есть такое мнение) появился в Элладе и дословно означает поведение города.

Где город/полис рассматривается как единый субъект поведения.

Но вот незадача — за две с лишним тысячи лет существования идеологии и политики никто так и не смог придумать что то новое.

Основных постулатов, выдвигаемых на роль глобальных Целей и Задач — ровно три.

1. Свобода.

2. Равенство.

3. Справедливость.

За это бились ещё люди Спартака.

Всё остальное — суть есть производные от этих трёх и детализация этих трёх.

Ну например Равенство+Справедливость=Братство.

Система политических партий имеет один неустранимый недостаток. Она территориальна.

В какой то мере можно даже сказать, что об это и споткнулся глобализм.

Не смог преодолеть вшитую в систему политических партий территориальность.

Причём это тоже происходит по естественным причинам — все же знают о «красном» поясе в РФ, о «синих» и «красных» штатах и т.д.

Поэтому то мы и имеем разные «оттенки» того же самого неолиберализма привязанные именно к территориям.

Ну например, как ни дико это прозвучит, существует вполне себе китайский неолиберализм. Со свей территориальной спецификой.

И вот здесь на сцену выходят … марксисты.

Да.

Предложенный ими классовый подход — свободен от территориального «проклятия» «старых» политических партий. Интересы пролетария одни и те же в независимости от его территориальной локации.

И вот здесь марксисты сделали, может быть и фатальную для них ошибку — они сохранили систему политических партий. Пусть и в квазивиде «борьбы башен Кремля».

Сделай они следующий шаг, всё могло быть и иначе.

Проекцией вот этой борьбы и была деятельность Сталина за отстранение партии от руководящей роли в хозяйственной жизни общества.

А что это за шаг вообще?

А это — замена политических партий на профессиональные союзы.

На первый то взгляд, кажется, что это ровно то же самое.

Но это только на первый.

Такая система освобождена от территориальности. Она глобальна по определению.

И второе, самое важное — такая система изначально предназначена для пропорционального представительства тех, кто непосредственно участвует в производстве общественного продукта.

Ведь сейчас мы имеем не что иное как диспропорцию представительства во власти.

Грубо говоря там сейчас только финансисты(в глобальном смысле).

При системе представительства во власти через профессиональные союзы такое очень и очень будет затруднено.

Ну вот, а теперь — а предложите ка мне идеологию для профсоюза.

Вооот — она как бы естественным образом подразумевается сама собой.

И делает идеологические институции тем, чем они и должны быть в развитом обществе — объединениями по интересам в свободное от производства общественного продукта время.

Отпадает сама собой необходимость создания неких формальных институций на содержании общества для разъяснения задач и целей и для направления заблудших на путь истинный.

Итак — что мы имеем?

А имеем мы естественное развитие марксизма.

И осознание, что концентрация на определённом этапе на диктатуре и принуждениии эксплуататорских классов — заменило собой дальнейшее общественное развитие.

Ведь что сделал СССР?

По факту?

А он обеспечил возможность и осуществил на практике прохождение развития страны в ускоренном темпе всего пути до финальной точки развития капитализма, обеспечив стартовую позицию для перехода в социализм.

Кстати — ровно там же сегодня находится и Китай.

Китай сегодня это такая же сверхкорпорация-сверхмонополист, как и СССР во времена позднего Брежнева.

Но справедливости ради, нужно отметить, что китайские товарищи вынесли таки уроки из истории СССР и сохранили таки достаточно много элементов многоукладности в экономике.

Поэтому то две крайности — всё частное и всё государственное — суть есть крайние точки во взглядах как на экономику, так и на устройство общества в целом.

Это экстремумы.

А экстремумы по определению это тупо обрезание самому себе возможностей которые предоставляет и экономике и обществу то, что лежит на другой стороне спектра возможностей.

Да, да — золотая середина.

Да, да — разумная пропорциональность.

Да, да — баланс возможностей.

Только это даёт широту манёвра и обеспечивает наилучший общий результат.

Ну и давайте уже резюмируем — пока у нас будет сохраняться система политических партий, ровно до той поры мы будем выслушивать мантры о необходимости единственно правильной и направляющей все стороны жизни Идеологии. Ровно до той поры мы будем все вскладчину содержать идеологические институции, рассказывающие и указывающие как нам нужно поступать.

Или нам всё же пора сделать следующий шаг по дороге общественного развития?

Идеей своей сделать Экспансию, как и подобает естественным образом любому виду?

Целью сделать комфортность жизни, как следует естественным образом для любого создания способного к творческому и производительному труду?

Ну хватит уже лежать в колыбели с соской Идеологии во рту.

Экзопланеты сами себя не обустроят.

Ну и совсем напоследок — насчёт развития собственно Человека. Здесь Цель — человек-демиург, способный своим разумением создавать Вселенные.

Эта Цель настолько глобальна, что её не «переплюнет» никакая религия, не то что действующая, но и даже перспективная.

Всё вместе это, вполне возможно и даст тот переход от Научно-Технического Прогресса к Научно-Социальному Прогрессу.

Когда будут отрабатываться схемы и методы взаимодействия людей в обществе в разных формах производственных и непроизводственных отношений.

В разных формах. Сиречь — сохранение многоукладности в хозяйственной и социальной сферах становится определяющим фактором.

* Что хорошо для Стандарт Ойл, то хорошо для Америки.

Писано во второй год Ковида сентября 13-го.

Эпоха маски-шоу тоталь.

З.И.Л.