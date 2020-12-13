 

Поисковая система Seznam из Чехии требует от Google 417 млн долларов

13.12.2020, 14:58, Новости дня

В Чехии решили, что глобальный поисковик Google нарушает принципы конкуренции на рынке, в результате чего последний получил очередной иск на крупную сумму. Речь идет о попытке отсудить 417 млн долларов США, сообщают СМИ.

По мнению менеджеров и юристов чешского поисковика Seznam, компания Google злоупотребляет монопольным положением, что мешает развитию национальных проектов.

В данном случае речь идет о политике «Гугла» относительно продвижения операционной системы OC Android, а также смартфонов, выпущенных под этим брендом. Google, в свою очередь, не признает своей вины ни в малейшей мере, заявляя, что потребитель сам имеет возможность выбирать программы, гаджеты и интернет-сервисы, которые теперь находятся на расстоянии одного клика.



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