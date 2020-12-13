Самодельную бомбу нашли в петербургском магазине

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13.12.2020, 14:46, Новости дня

В Санкт-Петербурге в магазине одежды сотрудница нашла самодельное взрывное устройство, рассказал источник в силовых структурах города.

«В субботу в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина одежды, сообщившая о найденном в магазине подозрительном предмете», – передает сообщение источника РИА «Новости».

Уточняется, что взрывное устройство представляло собой горючую жидкость, воспламенитель и батарейки, помещенные в коробку из-под сока.

Напомним, в ноябре в московском регионе были предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации «Исламское государство*». По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.



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