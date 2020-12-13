Следователи отказались заводить дело после нападения на Собчак в монастыре

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13.12.2020, 14:46, Новости дня

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, где укрывается отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов), сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«По факту воспрепятствования журналистской деятельности был технический отказ (в возбуждении уголовного дела). Потом отменили отказ, потому что сочли его незаконным, необоснованным и немотивированным», – сказал Бадамшин, уточнив, что постановление было отменено после обжалования, передает РИА «Новости».

В июне Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули, и она упала. До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.

Позже начальник отдела полиции № 28 в Среднеуральске Валентин Кац заявил, что проверка полиции выявила признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов в действиях неизвестных во время конфликта съемочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.



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