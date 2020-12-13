 

“Это же не шуточки”: Путин жестко высказался о снижении покупательской способности россиян

13.12.2020, 14:24, Разное

Лидер страны уверен, что если рост цен в России не остановить, то стоимость продуктов будет расти дальше. Владимир Путин решил, что всему виной условия экономики России и халатность министров. Президент дал им команду принять эффективные меры для прекращения роста цен в течение одной недели.

На совещании Владимир Путин открыто объявил, что россияне ограничивают себя в базовых продуктах питания, потому что одновременно с безработицей и падением доходов граждан цены на необходимые товары взлетели до шокирующих значений. “Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки”, – обратился к министрам лидер страны, выражая обеспокоенность за граждан.

Президент отметил выдающийся рост цен на крупу, муку, сахар, растительное масло и макароны. Он отметил, что такая ситуация недопустима и ее нужно пытаться исправить в кратчайшие сроки. Владимир Путин заявил, что ждет от министров документального подтверждения мер, которые они решили предпринять для стабилизации цен на продукты питания.

Напомним, что Генпрокуратора России начала проверку по поводу небывалого роста стоимости продовольственных товаров первой необходимости. Специалисты ведомства полагают, что основания для роста цен на важные продукты питания до 70% нет.



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