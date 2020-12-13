 

Apple может выпустить iPhone 13 в сентябре 2021 года

13.12.2020, 14:22, Разное

В следующем 2021 году компания Apple может выпустить свой фирменный смартфон в традиционные сроки. Если планам американского IT-гиганта ничего не помешает, выход iPhone 13 можно ожидать в сентябре 2021 года.
В текущем году «яблочный» смартфон выпустили на международные рынки на месяц позже обычного срока, в конце октября. Такая острочка обусловлена распространившимся по всему миру коронавирусом Covid-19. Однако уже в 2021 году, согласно информации, обнародованной в Сети некоторыми техноблогерами, привычный до пандемии график презентации и продаж iPhone вернётся в свое русло.

Об этом пишет эксперт по продукции Apple Минг-Чи Куо, его источники говорят о выведении следующей модели на рынок в первой половине сентября 2021-го. Все модификации iPhone 13, включая версии Pro, mini и Pro Max почитатели продукции Apple могут увидеть на полках магазинов уже в начале осени следующего года. Причем в этот раз в продажу поступит сразу вся линейка тринадцатого поколения, а не частями, как было сделано в предыдущем случае.

О характеристиках, стоимости и других подробностях девайсов 2021 года от Apple инсайдер не сообщает. В Сети уже живо обговаривают высказанное Минг-Чи Куо, как пишет «Инфореактор», многие комментаторы отмечают при этом, что его прогнозы сбываются с высокой точностью.



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