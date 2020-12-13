Солистка группы Artik & Asti отменила свадьбу

13.12.2020, 14:22, Разное

Солистка группы Artik и Asti Анна Дзюба отменила свадьбу с бизнесменом Станиславом Юркиным. Пара обручилась еще год назад, но официальное заключение брака так и не состоялось.

Отмена свадьбы не связана с проблемами в отношениях избранников. Солистка группы Artik и Asti решила перенести церемонию бракосочетания на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось устроить торжество 12 июня нынешнего года, но действовали карантинные ограничения.

Влюбленные пока не назначили новую дату свадьбы. Анна Дзюба, несмотря на обстоятельства, носит обручальное кольцо и называет избранника «мужем». Из-за этого фанаты даже предполагали, что влюбленные тайно расписались.

Станислав Юркин дважды просил руки певицы. Во второй раз бизнесмен сделал это на глазах у многих людей. Когда солистка Artik и Asti находилась на гастролях в Омске, он прилетел к ней, поднялся на сцену с огромным букетом цветов, опустился на колено и подарил кольцо. Для Анны Дзюбы этот брак будет первым, а для ее избранника – вторым.