Настя Ивлеева удивила поклонников откровенным образом Снегурочки

13.12.2020, 14:22, Разное

В своем микроблоге Instagram Настя Ивлеева призналась поклонникам, что в этом году в новогоднюю ночь ей хочется быть «В царских нарядах». Телеведущая примерила откровенный образ Снегурочки, чем удивила многих фолловеров.

На снимке блогер позирует в красном бархатном коротком платье с белым мехом и новогодней шапке, а образ дополняет широкий черный пояс с массивной пряжкой. По словам Насти Ивлеевой, прошлый год она встречала дома в джинсах и толстовке, а в этот раз «душа просит праздника». Она поинтересовалась у подписчиков, наряжаются ли они для семьи или предпочитают обычную одежду. Ведущую «Орла и решки» беспокоит вопрос, не будут ли нелепо смотреться блестки и пышные наряды в домашней обстановке.

Поклонники оценили смелый образ Насти Ивлеевой, назвав ее Снегурочкой. Однако, некоторые комментаторы отметили, что предстоящий год Быка не следует встречать в красной одежде. Телеведущую назвали «бомбой» и признались, что не ожидали от нее такого перевоплощения.

Недавно в Сети появилась информация о том, что Настя Ивлеева расстается со своим супругом Элджеем. Звезда очень эмоционально отреагировала на эти слухи. У пары все хорошо и новогоднюю ночь она планирует провести вместе с рэпером.