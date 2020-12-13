 

Россияне потратили на покупку приложений $1,2 миллиарда

13.12.2020, 13:04, Новости дня

До конца года осталось совсем немного. Теперь аналитики не сомневаются, что российские пользователи потратят в 2020 г. На покупку приложений $1,2 миллиарда.

Главной причиной роста объемов покупок программного обеспечения называют пандемию коронавируса, которая буквально заставила многих «переместиться» в онлафн-пространство.

Впрочем, есть и другие причины. Все-таки рынок интернет-услуг, программного обеспечения, а также игрового контента в РФ и без карантина рос высокими темпами. В этом году один драйвер усилил другой, отмечают эксперты. Поэтому удалось достичь такого результата. Глобальный рынок вырос примерно на четверть. РФ находится в русле данной тенденции.



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