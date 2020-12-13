Победители конкурса World of Tanks получат настоящий танк и шапки в виде петуха

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13.12.2020, 14:03, Разное

Впервые в истории игры победители конкурса World of Tanks получат не игровые ценности, а настоящий танк в аренду на целую ночь.

Призы World of TanksВзвод, сумевший одержать наибольшее количество побед в период с 14 декабря по 14 января, сможет отлично провести время в танке, поделившись своими достижениями и помериться калибром с братьями по броне.

– Благодаря этому конкурсу, мы не только привлечем новых игроков и увеличим прибыль компании, но и заставим большее количество людей придерживаться самоизоляции. Теперь есть ещё больше стимулов не выходить на улицу, — заявил сотрудник отдела безопасности Wargaming.net.

Не останутся без призов и остальные участники конкурса. Независимо от количества побед, 10 тысячам игроков отправят по почте шапки с красным петушиным гребнем. Где именно победителей ожидает главный приз — сотрудники Wargaming не уточнили.

В будущем Wargaming.net обещает провести похожие конкурсы в World of Warships. Среди возможных призов в компании называют погружение на подводной лодке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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