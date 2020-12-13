Эксперт объяснил резкий тон Алиева в адрес членов Минской группы ОБСЕ подражанием Эрдогану

13.12.2020, 13:52, Новости дня

«Алиев положительно оценил эффективность дипломатического стиля Эрдогана и решил, что Азербайджану не помешает его использовать в разговорах с представителями Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление Ильхама Алиева о том, что он не приглашал представителей Парижа и Вашингтона из Минской группы ОБСЕ на переговоры в Баку.

«Во-первых, совершенно справедливо, что на ближайшие годы, может десятилетия, ключевым партнером Азербайджана является Турция. Поэтому Алиев сказал примерно то, что от него хотел слышать Эрдоган», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«А во-вторых, Алиев обрисовал реальную ситуацию. Президент Азербайджана считает, что за пределами РФ и Турции ни у какой другой страны нет влияния на Карабахский конфликт. При этом прежние попытки вмешательства Франции и США имели лишь негативные последствия. В отличие от них, только РФ обеспечила дипломатическое решение конфликта, а Турция – помогла военной силой», – отметил собеседник.

«В конечном итоге, я думаю, Алиев положительно оценил эффективность дипломатического стиля Эрдогана и решил, что Азербайджану не помешает его позаимствовать и частично использовать в разговорах с представителями Запада», – заключил Ткаченко.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил, что он их в Баку не приглашал и что результата в Нагорном Карабахе добилась не Минская группа, а Азербайджан и Россия.

Во встрече приняли участие сопредседатели группы от США и Франции Эндрю Шофер и Стефан Висконти, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, передает Sputnik.

Алиев заявил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе, «Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами». Он подчеркнул, что «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции», причем Ереван «никогда не подписал бы это добровольно».

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, – сказал президент Азербайджана. – Пашинян говорил, что «Карабах – это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения».

Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева. Выразив признательность за возможность встречи сопредседателей Минской группы с главой Азербайджана, посол РФ Михаил Бочарников отметил, что Россия, будучи участником достигнутого трехстороннего соглашения, придает особое значение его реализации.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.