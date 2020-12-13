Диетологи рассказали, зачем каждый день нужно есть суп

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13.12.2020, 13:28, Разное

Диетологи рассказали, почему суп необходимо есть каждый день. Они также назвали продукты, которые должны присутствовать в ежедневном рационе.
Суп дает ощущение сытости, поэтому снижается риск переедания. Это блюдо хорошо тем, что в нем содержатся овощи, которые человек обычно не ест специально. Раньше врачи заставляли есть его каждый день, но сегодня они советуют следовать исключительно своим желаниям.

Если человек работает и несет большие энергозатраты, то обед должен состоять и первого, второго блюда и чая. Если таковых нет, то заставлять себя есть много не нужно. Для пациентов со слабым состоянием здоровья супы являются более приемлемыми в плане усвоения. Супы важны для поддержания водно-электролитного баланса. В ходе приготовления данного блюда нужно не пересолить его и не переборщить со специями.

Каждый день суп необходимо есть, если соответствующую диету приписал врач. В целом в рационе здорового человека это блюдо должно присутствовать три раза в неделю. Людям также важно есть кисломолочные продукты, овощи, фрукты, каши, мясо. Вместе с супами в организм поступают пищевые волокна, сам бульон стимулирует повышенную выработку желудочного сока.



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