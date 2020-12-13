 

The Times: Навального пытались отравить второй раз перед транспортировкой в Германию

13.12.2020, 7:20, Разное

Российского политика Алексея Навального попытались отравить второй раз перед тем, как его перевезли из омской больницы в берлинскую клинику «Шарите», утверждает издание The Sunday Times со ссылкой на источники в разведке.

По его данным, и во второй раз против российского оппозиционера использовали «Новичок». Навального, предположительно, спасло введение антидота атропина. Информацию об этом британская разведка получила от сотрудников немецких спецслужб.

Издание утверждает, что в первый раз «Новичок» попал на одежду или нижнее белье оппозиционера во время его пребывания в Томске. Возможно, отравители побывали в его номере. The Times пишет, что впоследствии сотрудники спецслужб создали штаб в кабинете главврача омской больницы.

ОБНОВЛЕНО

11:48 Пресс-секретарь омского минздрава сообщила «Подъему», что ведомство пока не комментирует информацию The Sunday Times, но уточнила, что доступ в палату Навального, пока он был в омской больнице, был только у медперсонала.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер впал в кому. Впоследствии политика после долгих переговоров перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

В РФ дело о отравлении Навального не возбудили. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится», — говорил президент Владимир Путин. Он отметил, что расследованию мешает недопуск российских специалистов к работе над изучением результатов европейских лабораторий. До этого Генпрокуратура заявила, что «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».

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Источник: Новая газета



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