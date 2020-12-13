В КГГА рассказали, сколько заложили доходов в бюджет Киева на 2021 год

13.12.2020, 13:16, Новости дня

Проект бюджета Киева на 2021 год предусматривает 59,2 млрд грн доходов, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) 11 декабря.

Согласно документу, по сравнению с ожидаемым выполнением бюджета 2020 года доходы должны вырасти на 1,3% (755,2 млн). Расходы на следующий год планируются в размере 56,6 млрд грн, в бюджете предусмотрели погашение обязательств по внешним и внутренним займам на 2,7 млрд грн.

Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик пояснил, что в бюджете на 2021 год увеличили социальные стандарты с учетом изменения минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и коммунального сектора станет больше на 26,3%, уточнили в администрации.

“Расходы на образование составляют 43% и планируются в сумме 24,1 млрд грн, больше на 3,2 млрд грн, чем в этом году. Город продолжает практику поддержки делегированных государством полномочий в части общего среднего образования, учитывая расходы на заработную плату педагогическим работникам, финансируемых за счет субвенции из государственного бюджета. Проектом бюджета города Киева предусмотрено увеличение фонда оплаты труда этой категории работников на сумму 2,6 млрд грн”, – сказал Репик.

Чиновник добавил, что в проекте бюджета на отрасль “Социальная защита и социальное обеспечение” предлагается направить 4,5 млрд грн. Коммунальщикам хотят выделить 1,5 млрд, а на развитие инфраструктуры города – более 10 млрд грн.

“В частности, на строительство и реконструкцию объектов планируется 3,4 млрд грн. За счет этого ресурса планируется продолжить строительство линии метрополитена на жилой массив Виноградарь, Подольского мостового перехода, техническое переоснащение СП “Завод “Энергия”, строительство и реконструкцию дошкольных и общеобразовательных учреждений”, – рассказал Репик.

Проект госбюджета Украины на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной Кабмином – доходы на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн.