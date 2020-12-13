Мнение: Видеотрансляция сегодня: будем говорить о женщинах в искусстве

13.12.2020, 13:04, Разное

Сегодня в 18.00 (мск) можно будет послушать меня онлайн, говорящей об искусстве.

Как женщины вписывали себя в историю искусств? Цикл лекций Музея русского импрессионизма.

3 декабря в 18:00 подключайтесь к дискуссии «Портрет неизвестной» – директор музея Юлия Петрова и искусствовед и писательница Софья Багдасарова обсудят, как дамы боролись за свое право творить и чего им удалось добиться. Речь пойдет о первой международной выставке женщин-художниц в Америке, об участии Guerrilla Girls в Венецианской биеннале 2005 года и о выставке «Жёны», одном из самых популярных проектов нашего музея.

Ссылки на трансляцию:

На ютубе https://www.youtube.com/watch?v=S3LR1YGhzI0

В Одноклассниках https://ok.ru/live/1866322615874 можно смотреть без регистрации

Дискуссия – часть кураторского проекта Музея русского импрессионизма о женщинах в искусстве в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». С 3 по 10 декабря слушайте подкаст и смотрите также серию видео-лекций от музеев-участников из шести регионов России

Лекция будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык. Постановка и трансляция – Pike Media Lab.

Расписание других мероприятий цикла