Мнение: Видеотрансляция сегодня: будем говорить о женщинах в искусстве
13.12.2020, 13:04, Разное
Сегодня в 18.00 (мск) можно будет послушать меня онлайн, говорящей об искусстве.
Как женщины вписывали себя в историю искусств? Цикл лекций Музея русского импрессионизма.
3 декабря в 18:00 подключайтесь к дискуссии «Портрет неизвестной» – директор музея Юлия Петрова и искусствовед и писательница Софья Багдасарова обсудят, как дамы боролись за свое право творить и чего им удалось добиться. Речь пойдет о первой международной выставке женщин-художниц в Америке, об участии Guerrilla Girls в Венецианской биеннале 2005 года и о выставке «Жёны», одном из самых популярных проектов нашего музея.
Ссылки на трансляцию:
Дискуссия – часть кураторского проекта Музея русского импрессионизма о женщинах в искусстве в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». С 3 по 10 декабря слушайте подкаст и смотрите также серию видео-лекций от музеев-участников из шести регионов России
Лекция будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык. Постановка и трансляция – Pike Media Lab.
Расписание других мероприятий цикла
Источник: Шакко
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