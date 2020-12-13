 

Программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» будет выходить в ТikTok

13.12.2020, 12:37, Разное

Изгнанная с федерального телевидения авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» в скором времени начнет выходить не только в YouTube, но и на самой популярной у молодёжи видеоплатформе TikTok.

На сайте проекта сообщается, что главная цель такого нововведения — популяризировать идеи «Бесогона» у самой молодой аудитории.

– Очевидно, что YouTube за последние месяцы сильно постарел. Молодая аудитория все больше времени проводит в TikTok, и мне просто страшно представить, что может случиться с Россией, если мы оставим ее один на один с контентом, который она привыкла там потреблять. Это же бездуховная дешевка и дебилизирующая жвачка. Какими гражданами вырастут эти люди, если они дни напролет будут смотреть всю эту похабщину и скверну? — прокомментировал свое решение Никита Михалков.

Сообщается, что в тикток-эфирах «Бесогон ТВ» в доступной для подростков форме будут освещаться проблемы поголовного чипирования людей, глобальный заговор корпораций против России, атака либералов на традиционные ценности и другие интересующие современную молодежь темы. В частности, героями первого выпуска станут Билл Гейтс и Герман Греф.

Известно также, что для лучшей адаптации контента к запросам специфической аудитории TikTok 75-летний Никита Михалков планирует привлечь своих дочерей 46-летнюю Анну и 34-летнюю Надежду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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