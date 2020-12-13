 

Вернувшийся с Мальдивов Басков объяснил, почему просил у государства МРОТ

13.12.2020, 12:34, Разное

Популярный российский певец Николай Басков недавно попросил у государства МРОТ. В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на «НТВ» он объяснил причины такого шага, раскрыв также источники финансирования его отдыха на Мальдивах.

Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, многие российские звезды оказались в тяжёлом финансовом положении. Вследствие отсутствия гастролей артисты лишились доходов и были вынуждены использовать последние накопления для того, чтобы свести концы с концами. Ряд популярных музыкантов, групп и исполнителей ранее жаловались на сложившиеся обстоятельства. Одним из таких селебрити оказался Николай Басков, известный любитель гламурных нарядов и шоу.

Звезда российской эстрады, как оказалось, обратился за помощью к государству. Басков попросил обеспечить ему минимальный размер оплаты труда, так называемый МРОТ. Аргументировал артист свое ходатайство сложной экономической ситуацией. В ходе телешоу на «НТВ» он рассказал, что уже очень давно «вскрыл свою кубышку» и живёт на накопления. При этом Николай Басков напомнил, что вместе с ним работает большое количество людей, имеющие семьи, и всем им необходимо платить зарплату.

Стоит отметить, что не так давно певец отдыхал на дорогостоящем курорте на Мальдивских островах.

По признанию самого Баскова, он посетил сеансы тайского массажа, а вот на пляже не загорал. Это вызвано тем, что в ближайшее время артист примет участие в разнообразных новогодних и рождественских шоу, на которых загар будет выглядеть неуместно и даже запрещен руководителями телеканалов. Несмотря на разговоры о дороговизне такого отдыха в столь сложное время, особенно после заявления о предоставлении госпомощи МРОТ, Басков не потратил на поездку ни копейки. Как оказалось, в это время один из его друзей отмечал день рождения. Праздновать было решено на Мальдивах, именно приятель и оплатил отдых Николая Баскова. После возвращения исполнитель будет усиленно трудиться на новогодние праздники, что не пугает его.



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