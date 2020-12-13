Названа допустимая суточная норма кофе

13.12.2020, 12:34, Разное

Диетолог Наталья Круглова назвала допустимую суточную норму кофе. До сих пор во всем мире продолжаются споры о том, в какое время днем нужно пить данный напиток и в каком количестве.

По словам диетолога, говоря о суточной норме кофе, нужно принимать во внимание индивидуальной переносимости. Есть люди, имеющие более выраженную реакцию на кофеин. В частности, после выпитой чашки кофе их сердцебиение учащается. Если таких признаков нет, то напиток можно употреблять спокойно.

Круглова объяснила, почему кофе стоит пить в первой половине дня. Кофеин активизирует центральную нервную систему. Если употребить любимый напиток после обеда, то это может привести к сложностям с засыпанием, нередко люди не уходят в глубокую фазу сна, когда есть возможность полноценно расслабиться и отдохнуть.

В целом специалист считает кофе неплохим напитком. Однако для его постоянного употребления должны отсутствовать противопоказания. В кофе есть множество антиоксидантов, он может предотвратить развитие различных хронических патологий. Этот напиток нужно ограничить в рационе или же и вовсе отказаться от него людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ в обостренной фазе.

Суточная норма кофеина составляет 200-300 мг в сутки. Это значит, что можно пить две чашки по 200 мл. Столько же разрешается употребить чая, где также содержится кофеин.