Два камня среди костей возродили споры о времени прибытия первых людей в Америку

13.12.2020, 12:28, Разное

Авторы нового исследования утверждают, что люди появились на американском континенте уже 130 000 лет назад.

Три года назад группа археологов из США выдвинула идею о том, что первые поселенцы появились в Северной Америке на 100 000 лет раньше, чем мы думали. В качестве доказательства были предоставлены кости мастодонтов (Mammutidae), которые, как кажется были обработаны инструментами древних людей.

Останки хоботных животных возрастом 130 000 лет были найдены в пригороде Сан-Диего в 1990-х годах, и исследователи полагают, что находящиеся поблизости камни могли использоваться в качестве своеобразных молотов и наковален для обработки костей. Однако помимо этого, никаких других следов человеческой деятельности обнаружено не было.

Споры относительно этой теории не утихают несколько лет, и теперь авторы исследования о присутствии гомининов в Северной Америке 130 000 лет назад опубликовали новый документ, в котором утверждается, что на двух булыжниках, найденных на участке под названием Cerutti Mastodon (CM), были обнаружены следы древних костей мастодонта.

Согласно исследованию, кости мастодонта действительно были помещены на вершину этих каменных «наковален» и обработаны каким-то «молотком», предположительно людьми. Если бы кости просто находились в пассивном контакте с камнями, можно было бы ожидать, что их воздействие присутствовало бы во всех точках соприкосновения, а не только в верхней части, утверждают ученые.

Геоархеолог из Университета Вуллонгонга в Австралии и соавтор исследования Ричард Фуллагар считает, что гоминины — возможно, неандертальцы, денисовцы, Homo erectus или Homo sapiens — разбили останки крупного существа во время одного или, вероятно, нескольких посещений этого места.

Авторы работы утверждают, что даже в почве костные остатки мастодонтов были обнаружены в гораздо более низких концентрациях, чем те, которые были измерены на некоторых частях булыжников.

Поскольку микроскопические остатки костей появлялись только там, где на камнях были признаки износа и сильных ударов, маловероятно, что камни накапливали остатки из-за случайного контакта с костями мастодонта после того, как они были покрыты осадком, пишут авторы исследования.

Критики исследования указывают на то, что рядом с местом раскопок неоднократно проходили дорожные работы. По словам археолога Гэри Хейнса из Университета Невады в Рино, неоднократное движение грузовиков по этому району во время строительства могло столкнуть недавно закопанные камни вместе с более старыми окаменелыми костями мастодонта, создав повреждения, которые были приняты за преднамеренное использование древних инструментов.

Кроме того, во время лабораторного анализа на камнях не был обнаружен коллаген. Этот компонент кости обычно разрушается во время окаменения, но его следы теоретически должны были присутствовать в случае раннего раздробления скелета на камнях.

Сегодня большинство данных свидетельствует о том, что первые люди-поселенцы прибыли в Америку примерно 14-20 тысяч лет назад. Дата в 130 000 лет — это вполне обоснованное заявление, но, по мнению многих ученых, оно требует выдающихся доказательств, которые в данном случае отсутствуют.