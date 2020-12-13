Мнение: Племена Дейр-эз-Зор – между коалицией и Асадом

13.12.2020, 11:14, Разное

В районах, находящихся под контролем как сирийского Асада, так и Автономной администрации в Северной и Восточной САР (AANES) в мухафазе Дейр-эз-Зор, руководящие органы не могут обеспечить лояльность и поддержку местных жителей. Структуры безопасности, созданные Асадом и AANES, в значительной степени объединили местные племена, но отсутствие поддержки со стороны центральных руководящих органов на фоне участившихся атак ИГИЛ угрожает долгосрочной стабильности в мухафазе.

Восстановление племенной лояльности, утраченной в первые годы сирийской революции, было неизбежным шагом в наступлении Асада на востоке. В первой половине войны управление ослабленными и раздробленными племенами, особенно в Дейр-эз-Зоре, казалось, было второстепенным. Однако подъем ИГИЛ в центральной САР в 2014 г, предоставил Дамаску возможность, устранив варианты “третьего пути” и заставив соплеменников выбирать между Башаром Асадом и ИГИЛ. Это привело к первому крупному перемещению оппозиционных племенных группировок обратно в лагерь Асада. К тому времени, когда Дамаск начал свою кампанию в центральной САР в 2017 г, спецслужбы Асада успешно реинтегрировали значительную часть племен из Хомса, Ракки и Дейр-эз-Зора, сформировав лояльные ополчения под командованием давних племенных вождей.

Когда Сирийские демократические силы (SDF) готовились войти в р-ны Ракка и Дейр-эз-Зор с преобладанием арабского населения, они использовали аналогичную стратегию. Они пытались умиротворить племена, включив их в Военный совет Дейр-эз-Зора и обещая политическое равенство. Однако руководящий орган, возглавляемый SDF и Партией Демократического союза (PYD), Автономная администрация в Северной и Восточной САР (AANES), сразу же столкнулись с негодованием со стороны представителей племен по поводу обвинений в коррупции при распределении доходов от нефти, введении обязательных военных служб и арестов арабских мирных жителей. Хотя SDF поддерживали открытую линию связи с лидерами племен и активизировали операции против ИГИЛ в регионе, им не удалось полностью решить вышеупомянутые проблемы, провести политическую реформу и обеспечить адекватный уровень безопасности, чтобы успокоить вождей племен.

На фоне увеличения числа атак ИГИЛ перед SDF также стоит двойная задача: расширить свое присутствие в мухафазе с арабским большинством, сохраняя при этом видимость расширения прав и возможностей местного населения.

ИГИЛ вмешалось и расширило этот разрыв между местными жителями Дейри и их соответствующими органами управления и безопасности. В режимных р-х тактика ИГИЛ кажется более случайной, усиливая гнев местных жителей на Сирийскую арабскую армию (САА), создавая общую нестабильность за счет усиления нападений на пастухов и местных ополченцев. Однако в областях на северо-востоке САР, находящихся под контролем группировки SDF, ИГИЛ, похоже, реализует четкую стратегию разжигания безопасности и политического хаоса, нацеливаясь на местных лидеров, связанных с SDF, что напоминает стратегию ИГИЛ уже в Ираке по подрыву племенных советов пробуждения 10 лет тому назад.

В обоих случаях соответствующие руководящие органы не могут обеспечить лояльность и поддержку местных жителей. Структуры безопасности, построенные в Дейр-эз-Зоре режимом и ААНЕС, в значительной степени объединили местные племена, но отсутствие поддержки со стороны центральных руководящих органов на фоне усиливающихся атак ИГИЛ угрожает долгосрочной стабильности в мухафазе. Эти две региональные тенденции описаны и сравниваются ниже, чтобы проиллюстрировать двойные проблемы, с которыми сталкиваются оба руководящих органа, обращаясь к местным жителям и препятствуя возрождению ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Получение поддержки местных племен или, по крайней мере, видимость поддержки имеет решающее значение для Асада, чтобы укрепить свою легитимность в центральной САР и улучшить ситуацию с безопасностью в городах, когда-то управляемых ИГИЛ. Дамаску также нужно местное население, чтобы помочь в реализации его плана по возрождению производства, а также военного плана по созданию отрядов самообороны. Точно так же на символическом уровне сфера влияния режима Асада в регионе останется практически бессмысленной до тех пор, пока эта территория будет почти необитаемой.

После военной победы Дамаск был вынужден полагаться на посредников из неофициальных центров власти, таких как вожди племен, для обеспечения социального и политического контроля. Например, в октябре 2017 г, шейх Ибрагим ад-Дайир опубликовал заявление от имени племени шайтат, в котором говорилось, что его ополчение было единственной силой, которой разрешено входить в деревню Шайтат, ранее находившиеся под контролем ИГИЛ. Отношения племени шайтат с режимом свидетельствуют о прагматическом использовании племенных сил и фигур в ландшафтах до и после ИГИЛ, когда режим предлагал племенным властям доступ к более крупному аппарату безопасности (и возможность для мести), а также к политическим мерам.

Подъем ИГИЛ в 2014 г вынудил многие племена и кланы покинуть группы Свободной сирийской армии (ССА), Фронт Нусра. Нигде это не было яснее, чем хорошо задокументированная бойня в Шайтате в августе 2014 г, когда боевики ИГИЛ убили более 700 членов племени шайтат, после того, как они отказались присоединиться к группе или покинуть свои города.

Шайтатское ополчение Абделя Бассета Халефа является примером общего перехода в Дейр-эз-Зоре от племенных ополченцев, выступающих против Асада, к включению их в состав сил режима. Халеф когда-то был командиром антиправительственного ополчения Шайтата Тувара Ашаера. Однако после резни 2014 г, он и большинство его бойцов бежали в близлежащие р-ны, контролируемые режимом, где они объединились с местной бригадой республиканской гвардии. Согласно различным сообщениям боевиков группы в Facebook, Халеф переименовал свое ополчение в Aswed Sharqiyah и начал работать вместе с Иссамом Захреддином из 104-й бригады. Халеф был убит в бою в августе 2015 г, но его боевики продолжают действовать сегодня как явное вспомогательное средство Шайтата в базирующейся в Дейр-эз-Зоре бригаде республиканской гвардии.

Роль кланов Шайтат в поддержке ВС как сторонников Асада, так и сил группировки SDF после резни 2014 г, хорошо задокументирована. Однако роль племени бусарайя в поддержке аппарата безопасности Дамаска обсуждается меньше. Исторически сконцентрированное вдоль стратегически важного пояса городов, простирающегося от города Дейр-эз-Зор на север до Маадана и на запад вдоль шоссе Дейр-эз-Зор-Дамаск до Шулы, племя бусарайя всегда в подавляющем большинстве выступало против ИГИЛ. Антирежимные силы бусараи в основном ограничивались фракцией Абу Абдул Рахмана аль-Акаиси, эмира западного Дейр-эз-Зора Джабхат ан-Нусры до его смерти в апреле 2013 г, а также двумя фракциями из клана Альбу Мохаммада в Buqrus и кланом Bu-Шуаибе в Kharitiya, оба из которых присоединились Ахрара аль-Шам к 2013 г.

Шейх племени, Мухана Фейсал Ахмад аль-Файяд, и видный лидер шейх Ахмад Шалаш, горячо выступают за Асада, причем Файяд работал в Народной ассамблее САР с 2011 г, а дружественный “Хезболле” Шалаш, разделил время между Бейрутом и Дамаском. Дамаск в значительной степени полагался на бусарая, когда сначала формировал Дейр-эз-Зорское отделение своих ополченцев Национальных сил обороны (NDF)

Племена впервые начали активно поддерживать NDF после подъема ИГИЛ, когда многие оппозиционные племенные боевики присоединились к проправительственному ополчению. Соответственно, NDF начала меняться и приобретать все более племенной характер. Фирас Джехам, давний командующий Дейр-эз-Зор NDF, исторически назначал командиров секторов из самых известных представителей племен. Эти командиры активно вербуют людей из местных племен. После повторного захвата режимом Дейр-эз-Зора в 2017 г, люди из всех племен в этом р-не начали присоединяться к силам обороны по экономическим и другим причинам, чтобы защитить себя от преследования со стороны спецслужб режима.

Джехам, сам является местным жителем, хотя у него нет никаких родственных связей. По словам одного из бойцов NDF, Джехам начал войну, возглавляя преступную группировку в городе Дейр-эз-Зор, прежде чем был завербован в NDF в 2013 г. Его описывают, как не идеолога – человека, “который мог быть в ИГИЛ”. Несмотря на отсутствие у него племенных связей или идеологической поддержки режима, Джехам сохранил значительную поддержку племен. Пастухи и местные жители могут подвергаться преследованиям со стороны ПроИранских ополченцев, и САА из других частей страны, но никогда не связываются с NDF под Фирасом, потому что он из их р-на и знает, как решать сложные вопросы

В то время как Джехам и NDF имеют местную поддержку, генерал-майор Гассан Мохаммед, сохраняет поддержку Дамаска и SAA. Мохаммад служил в качестве командира 17-й пехотной дивизии в Дейр-эз-Зоре с декабря 2017 г, а в ноябре 2019 г, был назначен главой Комитета по ВС и безопасности Дейр-эз-Зора. Согласно местным сообщениям, Джехам постоянно боролся с контролем Мохаммеда, борясь за независимость от САА. Более чем годовая политическая борьба достигла апогея в июне 2020 г, когда Мохаммед попытался лишить Джехама его должности и принудить NDF под свое командование. РФ вмешалась и деэскалировала ситуацию, но НДФ и САА по-прежнему не желают или не могут проводить совместные операции против ИГИЛ в мухафазе.

В связи с тем, что генерал-майор Гассан Мохаммад и САА почти отказались поддержать NDF, местные силы оказались еще более уязвимыми для усиления атак ИГИЛ. 27 августа 2020 г. боевики ИГИЛ устроили засаду на группу бойцов НДФ, поддерживающих Асада, к западу от деревни Мусариб.

Существует несколько противоречивых рассказов о том, как разыгралась засада, но общие детали, похоже, заключаются в том, что боевики ИГИЛ либо похитили пастухов в Мусарибе и доставили их на пустынные равнины к западу от города, либо боевики устроили засаду на пастухов, когда они уже были в пустыне. В любом случае боевики ИГИЛ убили пастухов и их скот. Харфан и его бойцы НДФ были местными жителями из племени Бусарая, которые сами родились в Мусарибе или поблизости от него. Они отправились на поиски пропавших пастухов, но попали в засаду и были убиты.

Атаки вызвали массовую мобилизацию членов племени бусарайя, которые не чувствовали поддержки САА. В течение следующих двух дней в Мусариб прибыли контингенты Бусарая из проправительственных сил Лива аль-Кудс, сил Катерджи, и СНО, присоединившись к местным соплеменникам, мобилизованным Бусарайя.

Нападения ИГИЛ в последнее время участились в городской полосе между городом Дейр-эз-Зор и Мааданом, Ракка. Атаки в западном Дейр-эз-Зоре в 2019 г были сосредоточены вокруг Шулы и Джебель-Бишри, но в январе 2020 г боевики ИГИЛ провели свою первую атаку к северу от Дейр-эз-Зора, убив пять пастухов возле Тель-Хаджифа. Затем ИГИЛ продолжала устанавливать свое присутствие в регионе в течение мая и августа, нанося удары как по местным жителям, так и по иранским силам, по крайней мере, шесть раз в четырех разных городах Бусарая. Смерть командира Харфана и его соплеменников стала очередной серией кризисов, вбивших клин между Бусараей и Дамаском.

Резня 27 августа вызвала сразу две реакции. Во-первых, представители племени бусарайя из различных ополчений мобилизовались для своих собственных операций против ИГИЛ, причем все при поддержке NDF. Шейх аль-Файяд сформировал новое племенное объединение, получившее название “Силы борцов племен клана Бусарая”. По словам члена этого нового подразделения, эти силы, которые в конечном итоге сольются с NDF, “будут стремиться отомстить ИГИЛ и не будут поддерживаться другими племенами или режимом”. Джехам открыл несколько складов оружия для этих племенных боевиков, и это утверждение подтверждается видеозаписями, на которых видны автомобили с маркировкой NDF среди племенных сил.

Во-вторых, по словам члена NDF, 28 августа между NDF и SAA была проведена экстренная встреча. Генерал-майор Мохаммад, согласился усилить сотрудничество в области безопасности с NDF и развернуть подразделения 17-й дивизии к северу от Дейр-эз-Зор. Однако на ноябрь месяц эти обещания не были выполнены, и SAA заявило о необходимости дополнительного обучения. Во время этой задержки, по меньшей мере, еще восемь бойцов НДФ были убиты в столкновениях с ячейкой организации ИГИЛ численностью около 100 человек к западу от Мусариба 7 и 18 сентября. Почти все убитые были выходцами из Бусараи. Тем временем Мохаммад продолжает привозить в Дейр-эз-Зор новых рекрутов 17-й дивизии, в основном арестованных на КПП в западной САР.

Поскольку пропасть между режимом Асада и племенами увеличивалась, генерал-майор Низар Хаддур, бывший командир бригады 5-го корпуса, был назначен заместителем командира 17-й дивизии 26 августа, всего за два дня до первых атак. Хаддур происходит из племени Бусарая и, по-видимому, близок к РФ благодаря своему пребыванию в 5-м корпусе. Он представляет собой одно из возможных решений для Дамаска, позволяющее Асаду заменить Мохаммеда кем-то с местной поддержкой. Однако Джехам необычным ходом заменил убитого командира Бусараи Харфана на относительно неизвестного человека из собственной семьи Джехама. Джехам и несколько членов Центрального комитета NDF лично посетили Мусариб 8 сентября, чтобы получить благословение племени Бусарая на новое назначение – мероприятие, на котором представители САА заметно отсутствовали. Несмотря на это, настойчивое стремление Джехама сосредоточить вокруг себя как можно больше власти может вызвать недовольство вождей племен.

Джехам также пытается заручиться поддержкой племен, расколотых в настоящее время под властью SDF. Он, не теряя времени, выразил свою поддержку племени Акидат после убийства Шейха Мутшера Хамуда Джейдана аль-Хифля 2 августа. В одновременном видеообращении он призвал к единству племен против американских сил и SDF.

Джехам уже несколько месяцев наращивает отношения с племенами Дейр-эз-Зор. В июне он и ныне покойный командир СЗН Харфан встретились с советом шейхов и вождей племен в Дейр-эз-Зоре, где Джехам призвал к “единству племен” и отказу от “оккупантов, стремящихся посеять раздор” после вражды между кланами Бакир и аль-Бу Фрио на территории группировки SDF. Также в июле состоялись встречи генерала SDF Мазлума Абди с представителями племен в Дейр-эз-Зоре по поводу жалоб на безопасность.

Как и в случае с отношениями между племенами и Асадом, племена часто разделяются в своей лояльности к SDF. Акидат, племенная конфедерация, которая включает в себя шайтат и слабо связана с бусарайей, является крупнейшим и наиболее влиятельным племенным авторитетом в регионе. После территориальной гибели ИГИЛ, Акидат оказался ценным союзником группировки SDF в операциях против ИГИЛ. Однако видные деятели Акидата выступили в поддержку как SDF, так и режима Асада.

Известно, что в 2019 г, Шейх Джамиль Рашид аль-Хафал проводил племенные конференции, на которых, он поощрял сотрудничество с Коалицией и отвергал влияние Асада, РФ и ИРИ в Дейр-эз-Зоре. Этот призыв к сотрудничеству, вероятно, был связан с недавними заверениями США в том, что они останутся в САР для обеспечения безопасности нефтяных месторождений. Точно так же некоторые члены племени Шайтат выразили желание иметь дело напрямую с Коалицией. Важно отметить, что племена Дейр-эз-Зора, по-видимому, в значительной степени проводят различие между ААНЕС, которую они часто рассматривают как иностранный руководящий орган, и Коалицией, которая рассматривается как решающий партнер в сдерживании атак ИГИЛ.

Как и племена в р-х, контролируемых режимом, племена, проживающие в р-х, контролируемых силами группировки SDF, пострадали от участившихся атак организации ИГИЛ по всему региону. За два дня до убийства шейха Мутшера Хамуда Джейдана аль-Хифля боевики ИГИЛ заявили о нападении, в результате которого был убит представитель племени акидат Сулейман аль-Кассар. Местные страницы сторонников НДФ в Facebook и некоторые члены Акидата приписывают атаки в начале августа силам группировки SDF. Инцидент обострил напряженность между племенами Дейр-эз-Зора и ААНЕС. 4 августа демонстранты вышли на улицы в городах Аль-Шухайль, Фиван и Аль-Хавайидж, удерживаемых СДС. Протестующие потребовали, чтобы SDF и Коалиция раскрыли личности убийц, а племя Акидат выдвинуло ультиматум о том, что у Коалиции и SDF есть один месяц, чтобы найти убийц шейха.

Через несколько дней после убийства протесты продолжились в Эль-Хавайидже, Фиване и Бассре. В контролируемом Асадом городе Маядин, граничащем с Эль-Хавайджем, протестующие собрались у моста между двумя городами и провели демонстрацию с солдатами NDF. Вооруженные боевики захватили несколько постов группировки SDF и школу аль-Хавайидж. В Бассере SDF покинули свои посты, чтобы избежать конфликта с демонстрантами, а в Эль-Шахиле они ввели комендантский час и заблокировали въезд в город по дороге Хавайдж.

Однако 5 августа члены племени акидат, представители коалиции и официальные лица группировки SDF, в том числе глава Военного совета Дейр-эз-Зора, встретились, чтобы обсудить требования акидата. Представители Акидата согласились прекратить протесты в течение месяца, пока SDF расследуют убийство.

На следующее утро солдаты группировки SDF арестовали шесть гражданских лиц, пятеро из которых принадлежали к одной семье, в Аль-Шухайле. Официально неизвестно, были ли эти аресты произведены в ответ на убийство. В последующие дни SDF и Коалиция продолжали производить аресты, а представители инициировали серию встреч с местными шейхами. Племена Ракка, выступающие за SDF, делились дипломатическими посланиями в поддержку племени Акидат, и на встрече 8 августа представители племени Дейр-эз-Зор потребовали, чтобы Коалиция поделилась разведданными с SDF для решения ухудшающихся проблем безопасности.

Хотя силы группировки SDF восстановили порядок, инцидент свидетельствует о более серьезных проблемах с безопасностью в Дейр-эз-Зоре, которые усугубились увеличением числа атак ИГИЛ. Члены племени подчиняются местным силам безопасности и пользуются ограниченной политической властью, одновременно неся на себе основную тяжесть угроз безопасности. SDF также сталкивается с более серьезной проблемой, связанной с местной легитимностью, чем в других мухафазах, и сложная экономическая ситуация не дает возможности обеспечить средства к существованию для местных жителей. Идеологические и репрезентативные проблемы также разделяют племена на независимые фракции и коалиции, подчиненные видным лидерам.

Племена давно выражают свое недовольство пустым арабским представительством в SDF и AANES, и требование племен о прямой линии с Коалицией не ново. Кроме того, аппарат безопасности SDF перегружен, а нынешний уровень поддержки коалиции недостаточен для устранения угрозы ИГИЛ. Несмотря на то, что многие племена запросили дополнительную поддержку против ИГИЛ, SDF, как и силы Асада, оказались неспособными помешать его деятельности. В июльском интервью, командующий SDF генерал Мазлум Абди не был оптимистичен в отношении способности SDF сократить атаки ИГИЛ на северо-востоке САР, заявив, что операции против ИГИЛ, скорее всего, только стабилизируют количество атак в ближайшие месяцы. Эта неспособность обеспечить безопасность уменьшила стимулы племен к работе с SDF.

Как и в случае с Асадом и “Силами борцов племен”, связанными с военной разведкой, SDF использовали местные знания членов племен в операциях против ИГИЛ. Однако у группировки SDF не хватало ресурсов для адекватной проверки и развития новых разведывательных сетей после того, как они заявили права на восточную мухафазу, и, согласно Международной кризисной группе, они полагаются на уже существующие структуры, созданные ИГИЛ для привлечения племен в качестве информаторов для отделений безопасности группы. Эта ошибка привела к ненадежным разведданным, к развертыванию ресурсов для борьбы с ИГИЛ в р-х, где его не было, а в некоторых случаях к увеличению потерь среди гражданского населения.

Точно так же обвинения в политически мотивированных арестах местных жителей солдатами SDF лишь разжигают негодование арабов. Всего через неделю после начала протестов в Дейр-эз-Зоре SDF освободили девять задержанных из деревень Аль-Шухайль и Зибан по требованию вождей племен.

В последние недели SDF активизировали операции против ИГИЛ в регионе, но многие аресты привели к новым жалобам. 8 сентября SDF арестовали главу Гражданского совета Дейр-эз-Зора. Позднее в тот же день они убили одного и арестовали еще шестерых в соседней деревне Джадид Акидат. Согласно Telegram-каналу племени шайтат, SDF недавно арестовали главу Ассоциации мучеников племени шайтат после того, как он потребовал выплатить зарплату из прибыли с продажи нефти.

Жалоба заключенного в тюрьму соплеменника шайтата на сокращение доходов племени от нефти является постоянным предметом споров. Жители Дейр-эз-Зора часто протестовали против топливной политики SDF и разделения доходов от нефти. В 2019 г, бывший глава Гражданского совета Дейр-эз-Зора провел переговоры с соплеменниками шайтата по этому вопросу, но они продолжают выражать свое недовольство распределением доходов, а также якобы связанными с SDF, – ополченцами нефтяной безопасности.

По сообщениям, через месяц после крайнего срока, установленного представителями племени акидат для задержания убийц силами SDF, аль-Шухайль сформировал новые местные силы безопасности. Телеграмм-канал Shaytat утверждает, что эти силы являются силами безопасности местных племен и не подчиняются группировкам SDF (несмотря на то, что их новый командир немедленно отбыл для обучения в Камышлы). Силы якобы были созданы в результате прямых переговоров с Коалицией и не будут размещены за пределами аш-Шухайла.

По мере того как племена заботятся о собственной безопасности, угроза в Дейр-эз-Зоре для должностных лиц SDF продолжает возрастать после убийства члена племени Гражданского совета Аль-Шухайль, убийства командира SDF в Бусайре, и покушения на сопредседателя Военного совета Дейр-эз-Зора Лайлы аль-Абдуллы.

По обе стороны Евфрата структуры безопасности являются единственным источником реальных полномочий на местном уровне либо через Военный совет Дейр-эз-Зора, либо через NDF. Однако неправильное управление этими отношениями и стратегиями безопасности со стороны Асада и SDF угрожает стабильности. У SDF есть бессистемный метод освобождения и реинтеграции бывших членов ИГИЛ. В сочетании с тем, что Международная кризисная группа описывает как разработку взаимных пактов о ненападении с племенами, заключенных посредством запугивания и убеждения, играя на отсутствии доверия между местными жителями и властями SDF, это создало окно для возможностей и весьма слабое место, которое ИГИЛ могло использовать в Дейр-эз-Зоре в своих уже интересах

Точно так же, когда атаки ИГИЛ нарастают в Бадии, и особенно в западном Дейр-эз-Зоре, потребность НДФ и САА в ухаживании за племенами становится все более важной. Нынешняя ситуация с безопасностью в западном Дейр-эз-Зоре остается неприемлемой, несмотря на мобилизацию в Бусарае, без усиления военной поддержки местных сил из Дамаска и совместных операций САА и НДФ. Но разрыв между этими двумя силами будет продолжать расти, и ситуация с безопасностью, вероятно, ухудшится только до тех пор, пока Джехам или генерал-майор Мохаммед остаются на своих постах.

Дальнейшая поддержка со стороны местных племен зависит от того, насколько эти институты – NDF, SAA и SDF – преуспеют в борьбе с ИГИЛ и местными преступными организациями. Во многом это зависит от поддержки, которую руководящие органы оказывают местным силам безопасности. На северо-востоке САР уже есть некоторые общины, которые считают, что SDF неспособны справиться с ИГИЛ, и начали обращаться к боевикам, чтобы положить конец атакам.

Некоторые неофициальные каналы ИГИЛ в сентябре начали утверждать, что ИГИЛ скоро начнет атаковать руководство племени Бусарая в отместку за их мобилизацию после нападения 27 августа – признак того, что ИГИЛ может начать туже стратегию, которую он использовал на северо-востоке САР в р-х, находящихся под контролем Асада. Хотя сомнительно, что какая-либо часть Бусарайи присоединится к ИГИЛ, сочетание отсутствия поддержки со стороны безопасности и нападений на местных лидеров и гражданское население подтолкнет другие племена под властью режима Асада к заключению сделок с ИГИЛ, что еще больше усилит присутствие группировки в регионе.